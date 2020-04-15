Депутат Госдумы объяснил, с чем связано отсутствие коронавируса на Алтае

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Отсутствие в республике Алтай случаев заболевания коронавирусом можно объяснить тем, что регион одним из первых прекратил авиасообщение, считает депутат Госдумы от этого региона Олег Быков. Другой фактор — это малонаселенность территории, отметил он.

В комментарии для РИА Новости парламентарий подчеркнул, что Республика Алтай — это, прежде всего, туристическая зона, где основной наплыв туристов наблюдается с мая по сентябрь. Однако из-за угрозы коронавируса здесь закрыты туристические объекты, не работают для посетителей базы отдыха, санатории, чем объясняется снижение контактов между людьми из иных регионов.

По состоянию на 15 апреля республика Алтай осталась последним регионом в России, где до сих пор не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции. Тем не менее власти региона ввели режим самоизоляции для жителей до 30 апреля. Говорить о новых ограничительных мерах или об их снятии чиновники считают пока преждевременным.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.