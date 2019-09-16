https://static.news.ru/photo/7fc5efbe-d87f-11e9-a439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые мусоросжигательные заводы по японской технологии построят в Московской области. Проект прокомментировал депутат Госдумы РФ, представитель комитета по экологии Александр Фокин.

Как рассказал парламентарий телеканалу «360» , подмосковные полигоны, куда раньше свозились отходы, к настоящему моменту перегружены.

Сжигание отходов, то, что сегодня предлагается, — это новые технологии, и они довольно эффективны, достаточно безопасны для окружающей среды. Я считаю, что принятие решения о строительстве таких предприятий — это правильно, — отметил Фокин.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов назвал сжигание мусора единственным подходящим в текущей ситуации способом избавления от отходов. По его словам, имеющиеся мощности позволяют переработать только около 40–50% поступающего мусора.

Как писал News.ru, 11 российских регионов не смогли осуществить переход на новую систему обращения с бытовыми отходами. В Госдуме ситуацию расценили как грубое нарушение законодательства.