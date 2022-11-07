Депутат Госдумы чуть не подорвался на французской мине в зоне СВО Депутат Бородай чуть не подорвался на французской мине HPD-2A2 в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Бородай со своей командой чуть не подорвался на французской мине в Херсонской области, передает «Царьград». Он снял видео на месте инцидента в зоне СВО, на котором отчетливо видна марка и номер мины. Военный аналитик Влад Шлепченко рассказал, что это французская противотанковая мина HPD-2A2, которая, как сообщал представитель Минобороны России Игорь Конашенков, является запрещенным вооружением из-за невозможности обезвредить ее и вытащить из земли.

Нам повезло. Кому-то не очень повезло, а вот нам повезло, — сказал Бородай.

Как пишет издание, автомобиль, на котором передвигался депутат, проехал в миллиметрах от противотанковой мины.

Шлепченко рассказал, что мина HPD-2A2 приводится в действие магнитным полем, которое подрывает кумулятивный заряд при проезде транспортного средства. По его словам, такая мина неизвлекаема и срабатывает против сапёра при попытке найти её миноискателем. Эксперт отметил, что использование таких боеприпасов — это прямое нарушение Протокола II и Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в 1980 году.

Каждый день саперы в зоне СВО обезвреживают взрывоопасные устройства, готовые навредить всему живому в зоне их поражения. Противопехотные мины, растяжки, «Лепестки», фугасные снаряды, противотанковые мины, начиненные пластидом, — специальность сапера предполагает постоянный риск для жизни и не прощает сделанных ошибок, поэтому ты либо быстро учишься, либо быстро погибаешь. Каждая обезвреженная мина — одна спасенная человеческая жизнь. В специальном репортаже NEWS.ru рассказал о том, с чем сталкиваются и чем рискуют российские саперы в зоне СВО.