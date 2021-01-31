Дептранс: протестующие блокируют движение в Москве

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Департамент транспорта Москвы сообщил, что участники акции в поддержку политика Алексея Навального блокируют движение по улице Стромынка.

Участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть на Стромынке, блокируя движение транспорта, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Дептрансе порекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

В настоящий момент представители силовых структур Москвы ищут участников акций протестах в подъездах жилых домов и задерживают их.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 2119 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.