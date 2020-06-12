Дептранс пояснил, при каких условиях продлят проездные в Москве

https://static.news.ru/photo/4ed3f676-acb4-11ea-af20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проездные билеты для поездок в общественном транспорте Москвы продлят тем, кто с 30 марта по 8 июня совершил по ним не более 22 поездок. При большем числе поездок продлить проездной возможно при условии, если с 30 марта по 11 мая совершено не более восьми поездок.

Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Если это количество поездок было превышено, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более восьми поездок, услуга также будет оказана, — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы столичного дептранса.

Уточняется, что количество дней продления проездного будет равно сроку действия билета с 30 марта по 11 мая. Если с 30 марта по 8 июня по проездному совершили не более 22 поездок, проездной продлят на количество дней, соответствующее сроку его действия.

Как писал NEWS.ru, в Москве вместе со снятием режима самоизоляции заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Однако покупать билеты у водителей всё ещё нельзя. Проездной можно продлить с 12 июня.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.