Дептранс Москвы предупредил об ошибочном шаблоне в рассылке про пропуска

https://static.news.ru/photo/7d5a4c6c-8274-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы могли получить сообщения об аннулировании истекших цифровых пропусков с ошибочным шаблоном СМС-уведомления.

Владельцам ряда разовых пропусков с истекшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН, — заявили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы журналистам ТАСС.

Получателям ошибочных писем будут разосланы дополнительные сообщения с извинениями.

Пропускная система заработала в столице с 15 апреля. Для поездки на личном и общественном транспорте необходимо получать цифровые пропуска. Контролировать соблюдение пропускного режима автомобилистами будут с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, а также инспекторы ГИБДД.

С 22 апреля для использования общественного транспорта можно будет пользоваться только картами «Тройка», «Стрелка», месячным единым проездным билетом и социальными картами москвича и жителя Московской области.

NEWS.ru писал, что 18 апреля в Москве аннулировали 554 пропуска у тех жителей, которые должны были соблюдать самоизоляцию.