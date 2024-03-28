«Депрессия была точно»: появились подробности расстрела семьи в Ставрополе NEWS.ru: расстрелявший свою семью житель Ставрополя мог быть в депрессии

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Житель Ставрополя, расстрелявший свою жену и детей, всегда много шутил и хорошо ладил со своей семьей, рассказала в беседе с NEWS.ru знакомая убитых. При этом собеседница пояснила, что незадолго до трагедии мужчина изменился, возможно, из-за депрессии.

Я очень хорошо знала и жену, и его самого. Отличная пара. Никогда не ругались и не было ревности. Перед тем как пожениться, они вместе восемь лет прожили. Дима был прекрасным человеком, ни дня не проходило без шуток, — рассказала женщина.

По ее словам, глава семейства занимался разведением собак — стаффордов. А его супруга всегда была очень спокойная и «за мужем». Вместе с этим собеседница отметила, что перед тем как решиться на расстрел своей семьи, мужчина находился в очень подавленном состоянии.

Могу сказать, что, скорее всего, у Димы была страшная депрессия, потому что за три дня до случившегося он позвонил другу и сказал, что не хочет жить, — пояснила она.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в городе Ставрополе 27 марта мужчина застрелил двоих детей и супругу, после чего покончил с собой. Женщина осталась жива, но госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Скорую на место ЧП вызвал отец выжившей женщины. Он не мог дозвониться до дочери и попасть к ним в дом.

Как считает знакомый семьи, мужчина мог застрелить близких из-за домашних ссор. При этом он подчеркивает, что глава семейства всегда был позитивным и не проявлял агрессии.