Депортированный из Латвии пенсионер планирует воссоединиться с семьей

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Борис Катков

Депортированный из Латвии в Россию пенсионер Борис Катков планирует воссоединиться с женой, сообщают «Известия». В данное время он находится в Калининграде. Его сопровождает сын, который рассказал, что мать рассчитывает приехать к отцу до конца января. Все зависит от организационных вопросов.

В отношении супруги — надо перемещать. Все будет зависеть от того, как будет устроено жилье. Если жилье будет устроено, конечно, мы переедем, — сказал пенсионер.

Отмечается, что мужчина встретился с ректором Балтийского федерального университета имени Канта Сергеем Федоровым. Та работа, которой он занимался в Риге, может быть полезна для вуза. Его уже приняли на работу. Также Каткову будет выделена материальная помощь, а губернатору региона направят просьбу о выделении служебной квартиры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал позором выдворение пенсионера из Латвии. Перед этим Посольство России в республике выразило возмущение принудительной депортацией Каткова, которого Рига признала «угрозой национальной безопасности» и приговорила к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Дипломаты назвали случившееся «показательной расправой» и очередной «провокационной выходкой» властей страны.