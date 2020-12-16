Деньги для уральских медиков нашлись через два часа после жалобы Путину

https://static.news.ru/photo/9cff41ee-406a-11eb-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники больницы Качканара в Свердловской области пожаловались главе РФ Владимиру Путину на задержку коронавирусных выплат во время пресс-конференции лидера. По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 средства нашлись через два часа после обращения медиков.

Проверку соответствующие органы организовали по поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова. Выяснилось, что действительно перечисление материальной помощи задержали.

Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник [21 декабря], — говорится в заявлении оперштаба.

Накануне Путин ответил на вопрос, связанный с выплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом. Лидер выразил надежду, что случаи неполучения пособий врачами за труд в «красной зоне» являются единичными, и пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от COVID-19 и перечислений медикам, до сих пор не дошедших до ряда регионов. Комментируя ситуацию в Рязанской области, он сообщил, что все деньги из федерального бюджета были перечислены, однако неясно, почему там до сих пор не предоставляют препараты заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин перечислил регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты в 2020 году врачам и работникам медицинских учреждений, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами. Дотации «распределены между регионами исходя из расчётной доли объёма выплат медицинским работникам, произведённых ранее».

Правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.