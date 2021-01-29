День траура объявили в Ульяновской области после гибели 12 человек в ДТП

https://static.news.ru/photo/87bd99f2-62d4-11eb-8509-fa163e074e61_660.jpg Фото: alex11.ru

Глава Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днём траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. По его словам, из 12 погибших в аварии 10 являются жителями региона. Ещё 11 человек находятся в реанимационном отделении.

Большинство жертв этой ужасной аварии — жители посёлков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области. Наш регион скорбит, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Instagram.

Он также пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших. Авария произошла 29 января на 873-м км автотрассы М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. На дороге столкнулись большегруз DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. В результате погибли 12 человек.

Большинство травмированных получили множественные повреждения: черепно-мозговые, повреждения живота, груди и конечностей. Среди них есть полугодовалый мальчик, находящийся в тяжёлом, но стабильном состоянии. Врачи планируют перевезти его и ещё четырёх пациентов в областную детскую больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что причиной смертельного ДТП с микроавтобусом, грузовиком и легковушкой в Самарской области, по всей вероятности, стала ошибка водителя грузовика. Он допустил занос прицепа из-за гололёда и выехал на встречную полосу.