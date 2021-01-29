День траура объявлен в Самарской области после гибели 12 человек в ДТП

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днём траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. В аварии погибли 12 человек.
Ещё 11 пассажиров пострадали. Девять из них, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии,
Авария произошла 29 января на 873-м километре автотрассы М-5 «Урал» в районе села Заборовки Сызранского района. Там столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.
Большинство травмированных получили множественные повреждения: черепно-мозговые, повреждения живота, груди и конечностей. Среди них есть полугодовалый мальчик.
Причиной смертельного ДТП, судя по всему, стал занос прицепа грузовика из-за гололёда, в результате чего большегруз выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Ранее NEWS.ru писал, что день траура 31 января объявлен и в соседней Ульяновской области. Это связано с тем, что 10 из 12 погибших были жителями этого региона.