День рождения подростка закончился нападением енота «Фонтанка»: енот из зоопарка Петербурга набросился на девочку в день ее рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге енот из контактного зоопарка набросился на 13-летнюю девочку в день ее рождения, сообщает «Фонтанка». Пострадавшая обратилась в больницу, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Издание отмечает, что инцидент произошел на Спасском переулке. Енот внезапно проявил агрессию: сначала вцепился девочку в левое ухо, а потом — в палец левой руки.

Ранее сообщалось, что в августе енот из контактного зоопарка на Спасском переулке в Санкт-Петербурге напал на семилетнюю девочку. Животное неожиданно стало вести себя агрессивно и вцепилось ребенку в ухо. Девочку доставили в больницу, обработали место укуса, после чего отпустили с диагнозом «укушенная рана левой ушной раковины».

Комментируя данный инцидент, владелец контактного зоопарка заявил, что енот был привит от бешенства. Тем не менее родители пострадавшей девочки решили сделать уколы. Правоохранительные органы Северной столицы проводили проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, дети из Иркутска обнаружили пожилого енота в переноске на улице Карпинской. Его выбросили на мусорку в холодную дождливую погоду. Специалисты обследовали енота и выяснили, что животное страдает от катаракты на обоих глазах, глухоты, цирроза печени и онкологического заболевания. Отмечается, что пожилому еноту уже нашли новый дом.