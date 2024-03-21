«Тупое решение»: демограф о запрете бабушкам присматривать за внуками Демограф Ракша: запрет в Чувашии на присмотр бабушек за внуками — тупое решение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет властями Чувашии бабушкам и дедушкам воспитывать внуков и присматривать за ними является «тупым решением», заявил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша. По его словам, подобные инициативы ведут к снижению рождаемости, а их авторы заслуживают по меньшей мере выговора.

Это вселенская глупость, совершенно тупое решение местных чиновников. <...> В этом нет никакого смысла. Воспрепятствование воспитанию детей бабушками — путь к еще более низкой рождаемости. Надеюсь, что местные чиновники будут как-то наказаны, по крайней мере им объявят выговор, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что семьям в Чувашии, где за детьми присматривают бабушки и дедушки, чиновники пригрозили штрафами за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Ракша объяснил, что мотивом родителей оставлять детей на попечение бабушек и дедушек является нехватка рабочих мест в республике, в связи с чем люди вынуждены уезжать на работу в другие регионы.

В Чувашии не очень большое количество рабочих мест, молодежь особенно активно переезжает в соседние регионы — в Казань, Нижний Новгород, Москву. Это регион миграционного оттока. <...> И это совершенно типичная ситуация для половины российских регионов, — пояснил Ракша.

Между тем в Чувашии начали проверку после того, как начальник отдела по опеке администрации Чебоксар Лариса Ильина потребовала от директоров школ составить сведения о семьях, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки, пригрозив штрафами таким семьям. Депутат Госдумы Ирина Филатова назвала данную инициативу опасной, указав, что она может привести к снижению рождаемости в регионе, и пожаловалась на действия региональных властей главе Чувашии Олегу Николаеву, вице-премьеру Татьяне Голиковой и омбудсмену Марии Львовой-Беловой.