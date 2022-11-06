«Дело жизни»: хозяйка сгоревшего в Костроме магазина сообщила о потерях Хозяйка сгоревшего магазина в Костроме заявила, что потеряла около 10 млн рублей

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Хозяйка сгоревшего в костромском кафе «Полигон» цветочного магазина Ольга Димитриу рассказала о потерях в беседе с «Известиями». Она заметила, что пробыла на месте ЧП до утра, но, разумеется, ничего не могла исправить. По словам женщины, пожар ударил по делу ее жизни. Она призналась, что потеряла около десяти миллионов рублей.

Я приехала где-то через час после начала пожара. Была до утра, но делать-то что? Стоишь и наблюдаешь просто, как сгорает бизнес. Дело жизни, плоды мечтания, — поделилась Димитриу.

Владелица магазина добавила, что за день до пожара она оставила в кассе выручку. В зале же остались мягкие игрушки и широкий цветочный ассортимент в морозильных камерах. По признанию женщины, ущерб от возгорания для нее составляет примерно десять миллионов рублей.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий номер сложности. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

Силовики задержали 23-летнего военнослужащего Станислава И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся.

Ранее заместитель начальника главного управления МЧС России по Костромской области по государственной противопожарной службе Алексей Греков сообщил, что при спасении людей из горящего кафе мешали турникеты.