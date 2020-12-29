Дело жены мэра Томска Кляйна направят в суд

https://static.news.ru/photo/31992000-4a97-11eb-a09f-fa163e074e61_660.jpg Галина Кляйн Фото: tomskbeer.ru

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении супруги мэра Томска Ивана Кляйна, и теперь направит его в суд.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Галине Кляйн предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы возбудили ещё одно уголовное дело за превышение должностных полномочий в отношении мэра Кляйна.

13 ноября сотрудники ФСБ по Томской области задержали Кляйна во время проведения селекторного совещания. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести в систему «Геокад» данные о наличии трёхсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО «Томское пиво», после чего были внесены изменения в генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этого местный предприниматель получил отказ в строительстве жилых домов возле завода. Кляйн является основным акционером ОАО «Томское пиво», он не признал свою вину.

Его супруга, генеральный директор компании «Томское пиво» Галина Кляйн тоже стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие считает, что женщина оказала сопротивление во время проведения обыска.