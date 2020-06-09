Дело завели в Воронеже после смертельного ДТП с участием участкового

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Уголовное дело завели в Воронеже по после того, как сотрудник правоохранительных органов на своём автомобиле вылетел на тротуар и сбил троих человек.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности.

По словам виновника аварии, он вылетел на тротуар, так как пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.

Известно, что у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе техническую неисправность машины. Идёт служебная проверка. Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов.