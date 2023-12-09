Дело возбудили после смерти девочки от пневмонии в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбудили после смерти трехлетней девочки от пневмонии в Тверской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Как рассказала каналу мама погибшего ребенка, врачи проявили халатность, также пострадавшей поставили неверный диагноз — «ротавирус».

По данным канала, сначала у девочки поднялась температура до 39,5 градуса, малышку беспокоила сильная рвота, мама девочки вызвала скорую помощь, которая ехала четыре часа из Твери до города Старицы, медики осмотрели ребенка, вкололи жаропонижающие, однако точный диагноз поставить не смогли.

SHOT сообщает, что после этого родители вызвали участкового врача, но он не приехал, а девочке стало хуже, тело начало леденеть, температура тела падала, родители снова вызвали скорую.

Как пишет канал, медики приехали спустя полтора часа и увезли малышку с мамой в Старицкую больницу, там ей диагностировали ротавирус и заявили, что в медицинском учреждении такое заболевание не лечат, женщина дождалась еще одну скорую и доехала с ребенком до Твери, в пути, как рассказала мама, ее дочке не поставили капельницу и не предложили лекарств, лишь замеряли пульс, он был слабый, девочка начала синеть.

По данным канала, в больнице малышку осмотрели в приемном отделении, ее зрачки уже не реагировали на свет, реанимацию, по словам матери, долго не могли освободить, а потом было уже поздно, девочка скончалась. Согласно данным канала, экспертиза установила предварительную причину смерти — пневмонию, вирусов в организме не обнаружили.

Сейчас мать погибшего ребенка ждет результаты судмедэкспертизы и готовит обращение в Генеральную прокуратуру. Женщина обвиняет врачей в халатном отношении и бездействии. Возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности.

Ранее девятилетняя девочка умерла в Белгороде из-за аллергической реакции на антибиотик, введенный через капельницу в стационаре детской областной клинической больницы. Ребенка госпитализировали со средней степенью тяжести из-за воспаления почек.