После гибели двух мальчиков в реке на Ставрополье возбудили дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Ставропольском крае начали расследование после того, как двое детей утонули в реке в Новоалександровском районе, сообщает пресс-служба СК по региону. Отмечается, что еще одного ребенка, попавшего в жизнеугрожающую ситуацию, удалось спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Вечером 27 июня текущего года в городе Новоалександровске трое мальчиков, находясь без присмотра недалеко от дома, упали в реку Расшеватку и начали тонуть. Детей достала из воды находившаяся неподалеку женщина. При этом двух мальчиков спасти не удалось. Один ребенок трех лет в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице, — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» Уголовного кодекса РФ, за что предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Следователи осмотрели место трагедии. Отмечается, что одному из погибших детей был год, другому — шесть лет.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в реке Оби в Барнауле. По версии правоохранителей, школьник утонул, поплыв за мячом.

До этого в поселке Вырица в Ленинградской области ребенок утонул в бассейне, пока родители отдыхали после бани. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от утопления. Оказалось, что трое взрослых и двое детей были на территории дачи. Дети купались в бассейне на улице с нарукавниками и надувным кругом.