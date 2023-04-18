Дело «скопинского маньяка» передали в суд Расследование дела «скопинского маньяка» Мохова завершено, оно передано в суд

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ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о завершении расследования по уголовному делу Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Мужчину обвиняют в сокрытии убийства. По информации правоохранителей, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Мохова утверждено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в данном деле есть еще два фигуранта, один из которых обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а второй — по статье о заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений.

По данным следствия, Виктор Мохов не сообщил об убийстве, которое произошло в его доме и сам помогал соучастникам переместить тело.

Мохов в 2005 году получил 16 лет и 10 месяцев исправительной колонии за изнасилования несовершеннолетних. Как установил суд, в 2000 году в Рязани он похитил двух девушек 14 и 17 лет, изнасиловал и поместил в подвал хозяйственной постройки в своем доме, где держал их в течение четырех лет. Освобожден из мест заключения в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вышел на свободу маньяк Егор Хабаров, известный как Электрик. Он проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. До помещения в больницу Хабаров работал мастером на Ново-Свердловской ТЭЦ. Преступник заманивал людей в гараж и казнил электричеством.