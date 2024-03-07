Дело по сбыту наркотиков актрисы Искандер передали в суд Прокуратура утвердила обвинение по сбыту наркотиков актрисой Искандер

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актрисы Рамили Хисамовой (Искандер) и еще трех человек о покушении на сбыт наркотиков было утверждено, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пензенского района. Речь идет о попытке продажи 2,6 кг запрещенных веществ.

Дело передали на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы. Согласно версии следствия, Искандер договорилась с сообщником о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотических средств на территории города, пишет агентство. Позже, по их информации, были привлечены еще два человека.

На следующий день Хисамова незаконно приобрела у неустановленных лиц партию наркотических средств и психотропных веществ массой более 2,6 кг, перевезла на своем автомобиле к месту жительства, расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 г передала соучастнику для сбыта на территории Пензы через интернет-магазин, — передают журналисты.

Искандер была задержана правоохранительными органами 29 августа 2023 года. Запрещенные вещества, включая те, что хранила актриса по месту своего жительства и в автомобиле в Москве, были изъяты.

В сентябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что задержанная с наркотиками актриса должна понести наказание строго в соответствии с законом РФ, если ее вина будет доказана. Вспоминая случай актера Михаила Ефремова, депутат подчеркнул, что никакие регалии не избавляют от уголовной ответственности.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.