Дело об избиении ветерана СВО переквалифицировали в Петербурге В Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после избиения ветерана СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В отношении мужчин, напавших на участника специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге, возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Там отметили, что одного из подозреваемых в нападении заключили под стражу, второму продлили срок задержания на 72 часа.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря умышленно, с целью убийства нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему. Преступление помогли предотвратить прохожие. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее двое мужчин избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые запарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка. Правоохранители задержали обоих агрессоров.

Позднее инвалид и ветеран СВО, подвергшийся избиению, рассказал, что нападавшие оскорбляли его, называя «русской свиньей». По словам петербуржца, угрозы и оскорбления со стороны двоих мужчин посыпались в его адрес после того, как он сделал им замечание из-за парковки автомобиля в неположенном месте.

Случай вызвал общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал к справедливому наказанию для избивших ветерана-инвалида. По его мнению, сам факт нападения на героя спецоперации выходит за грани разумного.