Дело о взрыве в доме на Сахалине передадут в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о взрыве в доме в поселке Тымовское Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Главк проведет полное и всестороннее расследование.

Руководство ведомства также распорядилось подключить криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Они должны оказать практическую помощь в расследовани дела.

В настоящее время СК расследует два дела, возбужденных по факту взрыва в жилом доме в Тымовском: «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и «Повреждение или уничтожении имущества по неосторожности» (ст. 168 УК РФ).

По информации экстренных служб, в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с 5-го по 1-й этажи.. Жертвами ЧП стали девять человек, из которых четверо — дети. Еще девять пострадали.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы — под ним еще остаются люди. Глава региона подчеркнул, что специалисты будут продолжать поиски двоих пропавших человек до тех пор, пока они не будут найдены.