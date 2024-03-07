В Рязани прекратили расследовать смерть младенца в перинатальном центре

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В Рязани прекращено расследование уголовного дела о гибели ребенка в местном перинатальном центре в связи с истечением срока давности, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на соцсети матери младенца Вероники Инзиной. Женщина отметила, что врачи обвинялись в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и срок давности по данной статье составляет два года.

Впереди нас ждут еще судебные тяжбы. Подсудимая же при этом даже не подошла и не попросила прощения (да оно уже и не нужно), — подчеркнула рязанка.

Как пишет издание, новорожденный сын Инзиной умер в Рязанском перинатальном центре в январе 2022 года. Планировалось, что роженице сделают кесарево сечение, однако медики отправили ее на естественные роды, в процессе которых ребенок получил травмы и вскоре умер. При этом, по словам матери, в качестве возможных причин смерти ей сначала называли коронавирус и внутриутробную инфекцию, однако экспертиза не подтвердила эти версии. В заключении было указано, что младенец умер из-за полиорганной недостаточности, развившейся как осложнение закрытой черепно-мозговой травмы и травмы шейного отдела позвоночника.

История получила широкий общественный резонанс, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а главврач перинатального центра уволилась.

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