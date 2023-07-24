Дело о «щекотке» Родины-матери за грудь возбудили на молодую россиянку Уголовное дело завели на пощупавшую грудь Родины-матери в Волгограде

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Статуя Родина-мать в Волгограде

Уголовное дело возбудили в отношении девушки, снявшей в Волгограде видео, на котором она пощупала за грудь Родину-мать, пишет Telegram-канал Baza. Россиянка попала под статью об осквернении мест захоронения.

Видео, на котором 23-летняя девушка «щекотала» грудь монумента на Мамаевом кургане, напевая цирковую мелодию, разошлось по социальным сетям. Впоследствии на ролик обратили внимание правоохранительные органы.

На фоне резонанса девушка решила раскаяться, объяснив, что просто сглупила, никого оскорбить и ничего осквернить не хотела, рассказав, что ее бабушка и деды прошли войну. Тем не менее в отношении нее возбудили уголовное дело, санкции предусматривают штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ, а также арест сроком до трех месяцев.

В мае в Брянской области на 33-летнего мужчину завели дело о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы после того, как он сорвал с одежды другого человека георгиевскую ленту. К расследованию подключили сотрудников регионального управления ФСБ, до завершения следствия обвиняемого отправили под домашний арест.

Ранее адвокат Екатерина Рогачева предупредила россиян, что при ношении георгиевской ленты нужно позаботиться о ее сохранности, поскольку за осквернение символа Победы предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, либо штраф в размере до трех миллионов рублей.