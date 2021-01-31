Дело о насилии в отношении силовиков завели в Петербурге

https://static.news.ru/photo/1b7d5f00-63f8-11eb-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении силовиков на акции в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла в Санкт-Петербурге.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — говорится на сайте местного СК.

Личности предполагаемых нарушителей ещё не установлены. Подробностей преступных действий в СК также не сообщили, отметив лишь, что неизвестные лица применили насилие по отношению к силовикам на Сенной площади.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов. Кроме того, в ходе мероприятия на Сенной площади один из сотрудников полиции достал пистолет. Через мгновение полицейского ударили снежком по руке, а затем убрал оружие.

Силовики задерживали не только участников акций, но и работавших на протестах журналистов, в том числе с пресс-картами, редакционными заданиями и спецжилетами. Больше всего представителей прессы уводили в Москве, где задержали 22 журналиста. В Санкт-Петербурге задержали семь сотрудников СМИ, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре, писал NEWS.ru.