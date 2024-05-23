Дело о крупнейших в истории РФ взятках передали в суд «Коммерсант»: фигуранты дела о рекордных взятках предстанут перед судом

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Уголовное дело о крупнейших в истории РФ взятках поступило в суд, сообщил «Коммерсант». На скамью подсудимых сядут 27-летняя лейтенант Кристина Ляховенко и 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев.

Ляховенко и Тамбиева обвиняют в десяти эпизодах взяточничества. Размер взяток оценили в 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и более $1,5 млн. Ляховенко обвиняют в получении одной взятки, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий. Следствие считает ее сообщницей Тамбиева. Майору вменяют десять эпизодов взяток, четыре случая приготовления к получению взятки и превышение должностных полномочий. Также фигурантов обвиняют в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».

Дело завели по заявлению хакера Марка Бергмана. Также показания дал написавший явку с повинной адвокат Роман Мейер. Дело рассмотрит суд в Балашихе.

По версии СК, Мейер вытягивал деньги у клиентов — участников хакерской группы Infraud Organization. Хакеры основали в даркнете маркетплейс Unicvv, на котором продавались украденные данные номеров соцстрахования и банковских карт граждан США и других стран. Следствие считает, что именно от них получали взятки Ляховенко и Тамбиев.

Ранее суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Также известно, что от военного отстранили от своих обязанностей в 2023 году. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством».