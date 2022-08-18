Дело о халатности возбуждено из-за оргий в детдоме под Калининградом СК возбудил уголовное дело о халатности из-за оргий с участием детей в калининградском детдоме

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности из-за того, что воспитанники детдома «Росток» в Калининградской области вступали в интимные отношения, сообщается на сайте регионального управления ведомства. По его данным, между несовершеннолетними происходили половые контакты с 2019 года, что повлекло серьезное нарушение прав подопечных учреждения. По мнению следствия это результат ненадлежащего исполнения руководством центра своих обязанностей.

Следователи осмотрели помещения детдома и изъяли необходимую документацию. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. В СК подчеркнули, что будут установлены все без исключения обстоятельства преступления и причастные к нему лица. Ход расследования находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дмитрия Бочарова.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Бочарову представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее СМИ писали, что подростки из детдома «Росток» принуждали детей к сексу и участию в оргиях. По словам одного из воспитанников учреждения, руководство знало об этом, но тщательно скрывало. Отмечается, что в одной из оргий участвовали 12 человек, самой младшей было восемь лет. Подобные инциденты происходили в детдоме не раз, добавил молодой человек. Правозащитники попросили СК провести проверку и возбудить уголовное дело по факту халатности руководства центра.