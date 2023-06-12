Группа общественников из стран НАТО посетила Запорожскую область Рогов рассказал о визите общественников из стран — членов НАТО в Запорожскую область

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Мелитополь

Группа представителей общественных организаций из стран — членов НАТО, в том числе Чехии и Германии, 12 июня посетила Запорожскую область, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит ТАСС, это были люди с активной гражданской позицией, которым интересно узнать о проблемах жителей области.

Приехали с дружественным визитом представители общественных организаций, люди с активной гражданской позицией из своих стран. Это Чехия, Германия, страны — члены НАТО, режимы которых сейчас поддерживают [президента Украины Владимира] Зеленского. А эти люди, наоборот, стараются помочь, узнать чаяния и проблемы простых запорожцев, — сказал он.

По словам Рогова, во время визита в новый российский регион общественники из западных стран приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню России.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуостров были приглашены восемь иностранных делегаций для участия в XVI международном фестивале «Великое русское слово». В числе приглашенных были общественники из Франции, Германии, Польши, Чехии, Белоруссии, Киргизии, Турции и других стран.