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Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом

07:11, 08 августа 2020
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал фейком сообщение об отмене запрета на бизнес-класс для чиновников, введённого бывшим главой региона Сергеем Фургалом в 2019 году.

Об этом сообщил он лично в своём Telegram-канале и призвал не верить фейкам и быть внимательными.

С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там чёрным по белому написано: эконом-класс. См. пункт 3.2.2, — написал Дегтярёв.

В постановлении, о котором говорит врио, устанавливается возмещение расходов на проезд в вагонах повышенной комфортности (эконом-класс), воздушным транспортом (эконом-класс), морским и речным транспортом (четырехместная каюта), поясняет «Коммерсант».

На официальном интернет-портале нормативно-правовых актов Хабаровского края 7 августа появился проект постановления врио губернатора, в котором говорится, что расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтверждённым проездными документами, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса.

В пресс-службе врио главы края пояснили, что этот документ ни с кем не согласован и в настоящий момент выясняется, кто подготовил и разместил его на портале, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сохранил зарплату на уровне, какой она была при бывшем губернаторе Сергее Фургале.

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