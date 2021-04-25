Дегтярёв завёл TikTok и рассказал о «скотском» отношении к пассажирам

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв завёл аккаунт в социальной сети TikTok. По признанию самого политика, он намерен рассказывать о своих рабочих буднях и проблемах региона. Чтобы подтвердить серьёзность собственных намерений, врио губернатора показал в TikTok ситуацию с одним из автобусных маршрутов региона.
О создании аккаунта в TikTok Дегтярёв
Ко мне часто обращаются с вопросами, почему меня нет в TikTok, ведь там сейчас вся молодёжь. Поэтому я завел аккаунт в этой соцсети... Сразу говорю: приколов и флешмобов не будет. Только рассказы о жизни нашего края и о моих рабочих буднях, — подчеркнул политик.
Уже в TikTok он
Дегтярёв решил подождать транспорт вместе с сельчанам, а после сообщил о намерении вызвать в этой связи для разговора пару чиновников.
Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и Минтранс, доколе такое отношение скотское будет к людям, — сказал врио губренатора.
Он также отметил, что автобусов на маршруте мало, они все «набиты битком».