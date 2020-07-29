Дегтярёв рассказал о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

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Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении болезни. По его данным, за последние сутки от COVID-19 в столице скончались 12 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 13 смертей. Общее число смертей достигло 4446....