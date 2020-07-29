Дегтярёв рассказал о провокаторах из Грузии на митингах в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что участие в хабаровских акциях протеста принимали провокаторы из Грузии. По его словам, они заинтересовались митингами, но не стояли у истоков протеста.
В интервью генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову глава региона
И на всё это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. <...> Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии, — отметил Дегтярёв.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв заявил: в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм». По его словам, он начал диалог с митингующими, теперь они успокаиваются, поскольку поверили ему. Политик добавил, что станет работать с населением без посредников в лице чиновников и партий. Он надеется на помощь «народного совета», в который войдут лидеры общественного мнения.
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