Дегтярёв рассказал о просьбах хабаровчан прекратить митинги

https://static.news.ru/photo/ce5eefb6-d7db-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Хабаровский край/vk.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что жители края просят его прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.

В городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести порядок в Хабаровске. Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича (Фургала. — NEWS.ru), на манеру, в которой это было сделано, это правда, — сказал Дегтярёв в эфире радиостанции Вести FM.

Он подчеркнул, что данные события его тоже «шокировали».

Также политик отметил, что на митинги каждый вечер выходят 20-30 человек, ездят и сигналят несколько машин. Полиция, по его словам, проводит корректную профилактическую работу, а нарушающие ПДД водители получают штрафы.

Экс-главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин собирается в рабочую поездку на Дальний Восток, но при этом он не планирует посещать Хабаровск.