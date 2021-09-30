Дегтярёв раскритиковал идею о городах-спутниках Хабаровска и Владивостока

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв раскритиковал инициативу строительства города Спутника близ Владивостока и негативно высказался о возможности возведения аналогичного объекта недалеко от Хабаровска. Он выступил за естественное разрастание краевого центра до города-миллионника, передаёт РИА Новости.

Не надо ничего искусственно придумывать. Хабаровск растёт постепенно и вырастет до города-миллионника в течение 10-12 лет без всяких спутников, перестраивая комплексно кварталы, расширяясь на восток и на север, — цитирует Дегтярёва агентство.

Он также отметил, что количество жителей, на которых будет рассчитан Спутник в Приморье, и запланированный объём строительства жилья там не соответствуют нормам для комфортного проживания.

Если говорить о городе Спутнике в Приморье, я хочу обратить внимание всех здравомыслящих людей на цифры, которые прозвучали: 300 тысяч человек на трёх миллионах квадратных метров. На человека сколько метров? Десять. Норма — 18. Комфортное современное жильё — 25–30 метров, — сказал Дегтярёв.

По мнению губернатора, на такой площади смогут с комфортом жить максимум 130 тысяч человек, поэтому инициатива является «чьей-то ошибкой».

Ранее стало известно, что Спутник будет возведён менее чем в 30 км от Владивостока. Согласно проекту, новый город объединят с центром Приморья и городом Артёмом, общее население которых составляет 700 тысяч человек. Власти планируют привлечь в эту агломерацию ещё 300 тысяч жителей, создав таким образом первый город-миллионник в регионе.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».