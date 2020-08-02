Дегтярёв после осмотра строек уволит руководство краевого стройкомплекса

https://static.news.ru/photo/01c05748-d46f-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после визита на местные стройки принял решение о смене руководства краевого стройкомплекса. Глава региона был сильно расстроен, увидев проблемные стройки в Николаевском районе.

В частности, у Дегтярёва возникли вопросы по недостроенному жилому дому по улице Орлова с квартирами для сирот и погорельцев. В доме нарушены нормы строительства потолков, из-за чего стройка остановлена Ростехнадзором, пишет РИА Новости.

Также глава региона побывал на строительстве корпуса ЦРБ, на возведение которого предусмотрено 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги выделены в рамках программы поддержки центров экономического роста. Корпус заморожен из-за ошибок в проектировании — строители не учли затраты на вынос сетей и сейсмоизоляцию, из-за чего срок сдачи объекта перенесён на конец следующего года.

«Судя по всему, это системная проблема. Поэтому будут кадровые изменения в руководстве строительным комплексом края», — заявил Дегтярёв по итогам поездки.

Врио губернатора также намерен встретиться с подрядчиками для «откровенного разговора». Также глава региона в ходе поездки встретился с местными депутатами и главами поселений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уже многие заметили, что Михаил Дегтярёв в Хабаровске постоянно позиционирует себя не как верного последователя Владимира Вольфовича и одну из надежд ЛДПР, а как прямого назначенца Владимира Путина. В этой связи утверждают, что в заявлениях врио губернатора нет ни грамма самохвальства и самозванства.