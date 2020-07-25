Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/d52f6b8c-cef2-11ea-950f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл незапланированную встречу с участниками автопробега в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярёва прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение, — цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс — Дальний Восток».

Во время разговора врио губернатора отметил, что вышел пообщаться, так как людей «несколько десятков» и они могут услышать друг друга. Также он пообещал, что ЛДПР будет оказывать поддержку Сергею Фургалу. Он отметил, что основной своей миссией видит налаживание жизни в преддверии зимы и учебного года в оставшемся без главы регионе.

Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия, — сказал врио губернатора.

Дегтярёв предложил самым активным жителям края войти в совет при губернаторе, с этим советом он готов, по его словам, регулярно встречаться для обсуждения самых острых тем и совместного поиска путей решения возникающих проблем.

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что партия пыталась спасти экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё задолго до его ареста.