Дегтярёв объявил 31 декабря выходным днём в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/f0ae01b2-4598-11eb-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил, что 31 декабря трудящиеся региона будут отдыхать.

Чиновник подчеркнул, что семьи в канун Нового года должны готовиться к празднованию все вместе, пишут «Известия».

31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днём. Так же, как и 26 декабря. Но с одним условием: мужчины должны 31-го помогать своим жёнам, матерям, — сказал врио губернатора.

Он добавил, что решение принято в соответствии с рекомендациями президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в среду, 23 декабря, заявил, что поддерживает идею сделать выходным предшествующий Новому году день по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

Губернаторы Тверской и Псковской областей Игорь Руденя и Михаил Ведерников также подписали указы об объявлении в своих регионах 31 декабря 2020 года выходным днём, писал NEWS.ru.