Дедушка три года держал в страхе семилетнюю внучку после изнасилования В Якутии дедушка изнасиловал семилетнюю внучку на прогулке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии 52-летний местный житель предстанет перед судом за надругательство над семилетней внучкой, сообщает региональное следственное управление СК в своем Telegram-канале. Ребенок смог рассказать матери о случившемся только спустя три года.

Инцидент произошел в 2020 году, когда фигурант предложил ребенку прогуляться. Он отвез девочку в отдаленную местность и изнасиловал. После этого мужчина пригрозил школьнице, чтобы она не рассказывала о случившемся родственникам. Спустя три года пострадавшая все же сообщила об инциденте маме.

Семья обратилась в правоохранительные органы, насильника задержали. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина утверждает, что не совершал насильственных действий, а девочка все выдумала. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении задержанного. Дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.

Ранее в Ленинградской области 17-летний студент техникума изнасиловал маленькую девочку, которой было около 10 лет. В полицию обратилась мать ребенка. По ее словам, молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера, когда приходил к пострадавшей в гости в период с января 2021 года по январь 2022 года.