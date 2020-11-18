Дед Мороз и гномы вышли на акцию протеста на Красную площадь

https://static.news.ru/photo/ca1f7b5a-29cf-11eb-b59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/maxkidman

Пикет Деда Мороза и его помощниц-гномов прошёл на Красной площади в Москве. Они выступали против запрета на проведение детских ёлок.

Активистов задержали силовики, рассказал журналистам ТАСС их адвокат Александр Альдаев. Юрист не назвал имена протестующих.

Дед Мороз со своими помощницами-гномами был задержан на Красной площади. Они выражали несогласие с решением властей запретить проведение детских ёлок, — отметил он.

По словам защитника, Деду Морозу вменяют вину по статье о нарушении правил пикетирования. При этом его спутниц отпустили без составления протоколов.

Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, сказал он. Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы», писал NEWS.ru.