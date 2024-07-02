Дебоширы оккупировали козырек военкомата в Кузбассе В Кузбассе задержали танцевавших на козырьке у военкомата мужчин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Осинники Кемеровской области несколько пьяных мужчин устроили дискотеку на козырьке над входом в военкомат, сообщает Telegram-канал «ЧБ Новокузнецк». Для их разгона к зданию прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

При этом часть дебоширов разбежалась, но некоторые решили дать отпор силовикам, хотя один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел в воздух. Когда выстрел прозвучал повторно, одна из очевидиц упала в обморок.

Издание PROKUZBASS.RU пишет, что в местном управлении Следственного комитета комментировать этот инцидент отказались. Подписчики городских сообществ пишут, что в дебоше участвовали друзья молодых людей, которые отправляются в армию на срочную службу.

Ранее в Екатеринбурге женщина в неадекватном состоянии вбежала в радиоколледж. Проникнув в здание через библиотеку, она выбежала в коридор, где залила кровью полы. Сотрудники колледжа и студенты задержали нарушительницу порядка своими силами в ожидании полиции. В полиции заявили, что сообщения о наличии у женщины острого предмета не подтверждаются. Раны с кровью появились из-за того, что женщина порезалась, разбивая окно в библиотеку.