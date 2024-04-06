Дебошир забрался на стойку ресторана и «станцевал» с телевизором В Подмосковье мужчина выбил стекла и сломал плазменную панель в ресторане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель поселка Октябрьский в Московской области устроил погром в ресторане быстрого питания, сообщает «360». По его информации, дебошир, личность которого пока не установлена, выбил стекла и сломал плазменную панель, забравшись на стойку выдачи заказов.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина изо всех сил пытается оторвать экран, прикрученный к потолку. Кроме того, разгневанный посетитель заведения пинал ногами все, что было на его пути. Выяснить мотивы мужчины пока не удалось. По словам источника журналистов, он угрожал убить всех.

Работники ресторана вызвали полицию. При этом дебошир оказал сопротивление приехавшим правоохранителям, задержать его удалось при помощи прохожих. Нарушителя доставили в отделение.

Ранее в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, на которых житель города Фрязино в Московской области напал с ножом на посетителей компьютерного клуба. Дебоширу удалось ранить троих человек, двое из них были доставлены в больницу. Нападавшего задержали прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов.