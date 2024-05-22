Дебошир выпал из квартиры на третьем этаже в Краснодаре и умер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодаре 19 мая молодой человек выпал из окна квартиры на третьем этаже в ЖК «Панорама», сообщает Telegram-канал Kub Mash. Гражданин скончался до приезда скорой помощи. При падении он проломил себе голову.

Известно, что у погибшего были проблемы с соседями из-за его образа жизни. Недавно о заселился в съемное жилье и начал устраивать там вечеринки. Соседи жаловались на шум собственнице жилья, в один из дней она приехала в квартиру и пригрозила выселением. Мужчина прекратил вечеринку и обещал больше не шуметь. После отъезда женщины вечеринка продолжилась, но чуть позже квартирант выпал из окна.

93.ru уточняет, что ЧП произошло на улице Сарабеева. Погибшему было 28 лет. В Следственном комитете подтвердили, что начата проверка по факту произошедшего и назначена судебно-медицинская экспертиза.

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