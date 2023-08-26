Дебошир устроил стрельбу в Подольске и ранил мужчину

Житель подмосковного Подольска несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета на улице, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, перед стрельбой у мужчин возникла словесная перепалка. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями. Нападавшего задержали.

По данным МВД, инцидент произошел во дворе жилого дома на Тепличной улице в Подольске. Местные жители услышали звуки выстрелов и обратились в полицию.

Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован. В результате проведенных мероприятий подозреваемый в совершении противоправного деяния доставлен полицейскими в отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1985 г. р. Оружие изъято, — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что двое жителей Якутска застрелили отца, разозлившегося на них из-за компьютерных игр и отсутствия работы. В мужчину выстрелили девять раз из охотничьего ружья и карабина TG2. Сообщалось, что отец двух молодых людей в возрасте 25 и 27 лет в состоянии алкогольного опьянения принялся отчитывать сыновей. Спор вылился в драку, по итогам которой обвиняемые связали нетрезвого мужчину, после чего открыли по нему огонь на поражение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.