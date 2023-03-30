Дебошир с топором терроризирует жителей девятиэтажки в Новосибирске

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Новосибирске неадекватный пьющий мужчина терроризирует целый подъезд, в течение девяти лет донимая его жителей пугающими выходками, сообщает «Сиб.фм». 50-летний Евгений нередко выходит на лестничную клетку с топором в руках и угрожает «зарубить». Жильцы подали на него около 20 заявлений, однако полицейские не могут арестовать дебошира, поскольку противоправных действий он не совершает. При этом соседи Евгения опасаются, что в какой-то момент он «перешагнет черту».

Соседка Евгения рассказала, что купила часть квартиры, в которой живет дебошир, для своего ребенка. Однако мужчина вел себя неадекватно: сломал дверь в туалете, пару раз поджег пол, разломал окна в своей комнате и на общей кухне. Селить своего ребенка рядом с неадекватным соседом Наталья не решилась и сдала комнату в аренду, но и съемщики регулярно жаловались на Евгения. По их словам, он бьет в стены кулаками и выкрикивает угрозы.

У нас уже нет сил это терпеть. Живем как на пороховой бочке, — рассказала Наталья

Жильцы дома установили в подъезде камеры видеонаблюдения, чтобы попытаться зафиксировать противоправные действия мужчины. Они надаются, что таким образом его смогут привлечь к ответственности.

В Нижегородской области ранее задержали мужчину, который разнес стеллаж с алкоголем в «Пятерочке» и справил нужду на припаркованный у магазина автомобиль. Против дебошира составили протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.