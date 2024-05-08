Дебошир пытался открыть дверь самолета рейса Ереван — Москва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дебошир пытался открыть дверь самолета во время полета из Еревана в Москву, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на борту рейса «Уральских авиалиний».

Свидетели рассказали, что воздушное судно находилось на подъеме, когда мужчина, находившийся в хвостовой части салона, приблизился к аварийной двери и попытался ее открыть. По словам одного из пассажиров, он встал со своего места и помог остановить дебошира.

Ранее сообщалось, что пьяного пассажира сняли с авиарейса Южно-Сахалинск — Владивосток из-за бурной ссоры с возлюбленной. При этом его спутница осталась на борту самолета и вылетела в пункт назначения.

До этого пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда. За потерпевшую вступился военный, возвращавшийся с СВО. В итоге предполагаемый преступник бросился на него с ножом.

Также жительница города Шатровского в Курганской области заплатит 170 тысяч рублей в качестве штрафа и моральной компенсации за ложный донос об изнасиловании. Ложным доносом она хотела оправдать поступок ее супруга, избившего до этого мужчину, на которого она в итоге составила заявление.