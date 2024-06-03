«Даже не подошла к могиле»: соседи о матери сгоревших в Новосибирске детей KP.RU: соседи обвинили мать сгоревших в Новосибирске детей в беспечности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске соседи женщины, двое детей которой погибли при пожаре, потребовали привлечь к ответственности органы опеки, передает «КП-Новосибирск». Они отметили, что неоднократно сообщали о проблемах в семье, но надзорные органы не видели причин для изъятия детей из семьи. По словам одной из соседок, Татьяны, мать погибших мальчиков продолжает пить, а на похоронах даже не подошла к могиле.

На похоронах мать даже не подошла к могиле детей. Когда гробики закапывали, она в стороне стояла и рассматривала людей, кто пришел. А после с подружками снова пила, — сообщила Татьяна.

Также соседка отметила, что незадолго до смерти младший сын женщины отравился, съев яд для тараканов. На вызове врачей настояли именно соседи.

Он лежал несколько дней дома, пока мы не настояли вызвать врачей. Их положили в больницу, после этого снова органы опеки и ПДН к ней приезжали, но наказали ее за это или нет, неизвестно, — говорит женщина.

Ранее в деревне Ботвинино подмосковного города Чехова при пожаре в частном доме сгорели два подростка. Одна девочка смогла выжить. Уточняется, что оказавшимся в здании несовершеннолетним было 11, 12 и 17 лет. Вывести из охваченного огнем дома удалось только самую младшую из них. Позже на месте ЧП нашли останки двоих подростков.