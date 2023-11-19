Давшую семь лет по делу «о ценниках» судью рекомендовали на новую должность Судью Демяшеву после приговора Скочиленко выдвинули в зампреды Калининского суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судью Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксану Демяшеву, приговорившую художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии за фейки о ВС РФ, рекомендовали на должность зампреда Калининского суда, сообщила пресс-служба Квалификационной коллегии судей Петербурга. Рекомендацию выдали 17 ноября, на следующий день после вынесения приговора.

Рассмотрение заявления Демяшевой Оксаны Васильевны (на шестилетний срок) о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Калининского районного суда города Санкт-Петербурга (конкурс с 10 июля 2023 года, одна вакансия, один претендент), — говорится в сообщении.

Скочиленко, приговоренная к семи годам колонии общего режима, стала фигурантом уголовного дела после того, как в марте 2022 года заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ. Сама художница, комментируя решение суда, заявила, что готова была сесть в тюрьму ради того, чтобы завершился конфликт на Украине. Она выразила надежду, что ее жест поможет «достучаться» до тех, кто отказывается садиться за стол переговоров.

Более 300 врачей подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Скочиленко. Они указали, что художница больна целиакией, и при употреблении глютена в пищу у нее могут начать отказывать органы, а также могут развиться онкологические или аутоиммунные заболевания.

Телеведущая Ксения Собчак, комментируя решение суда по делу Скочиленко в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», назвала приговор страшным. Режиссер Александр Сокуров, в свою очередь, назвал дело Скочиленко унижением судебного процесса.