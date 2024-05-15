Даудов ушел с поста спикера парламента Чечни после совещания с Кадыровым ТАСС: Даудов сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магомед Даудов

Магомед Даудов сообщил, что сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, которые передает ТАСС, решение было принято после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым. Даудов занимал должность спикера в течение девяти лет.

Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента, — заявил Даудов журналистам.

Он отметил, что не знает, какой пост будет занимать в будущем. Независимо от обстоятельств, главное для него — быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, подчеркнул Даудов. Экс-спикер парламента республики также поблагодарил депутатов за эффективную работу.

Даудов занял пост председателя в чеченском парламенте в июле 2015 года. До этого он три года руководил администрацией Рамзана Кадырова. В правительстве Чечни он работает с 2010 года.

Ранее Кадыров призвал приучить мешающих России «шакалов» к нормальной жизни. Он не уточнил, кого имеет в виду. Соответствующий комментарий прозвучал после предложения взять Одессу и Харьков. По его словам, сроки взятия городов должны ограничиться маем. Глава Чечни считает необходимым нападать и бить жестко, «пока есть время».