Даудов прокомментировал отмену обязательного ношения масок в Чечне

https://static.news.ru/photo/b574cd06-6bc2-11eb-bd38-96000091f725_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Руководство Чечни на фоне падения заболеваемости COVID-19 в регионе отменило обязательный масочный режим, но рекомендует жителям региона по-прежнему носить средства индивидуальной защиты, хотя штрафовать за их отсутствие теперь не будут, заявил глава оперштаба по противодействию новому коронавирусу Магомед Даудов.

У нас идёт снижение заболеваемости. Кроме того, активно проводится массовая вакцинация населения. Таким образом, мы воспользовались особыми полномочиями, полученными регионом в связи с пандемией, — цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что республика получила почти 20 тысяч доз вакцины от COVID-19, свыше 7 тысяч человек уже получили препарат. По последней информации, в субъекте выявили 11 066 заражённых, в том числе 92 человека заболели за минувшие 24 часа. Исцелились 10 256 пациентов, 109 — умерли.

В июне 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о снятии большей части ограничений, а в январе 2021-го вернулись к работе кинотеатры, детские развлекательные центры, концертные залы, бани и бассейны при условии заполняемости не выше 50%.

Кроме того, Кадыров сообщил о полном открытии границ республики. Теперь нет ограничений по передвижению через границы, и это, отмечает Кадыров, является важным решением, учитывая растущий интерес туристов к региону. Власти Чечни продолжают держать на контроле ситуацию с коронавирусом, медучреждения готовы к возможному росту заболеваемости.

Как ранее писал NEWS.ru, масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.