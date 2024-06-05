Дальнобойщики устроили забастовку под Екатеринбургом Появилось видео с дальнобойщиками, устроившими забастовку под Екатеринбургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дальнобойщики под Екатеринбургом устроили забастовку на фоне запрета властей проезжать по дамбе Исетского водохранилища, информирует Telegram-канал «Екатское чтиво». Дорога перекрыта недалеко от поселка Сагра. На видео видно, как водители выстроили фуры в ряд.

Участники забастовки покинули машины и перекрыли движение. Рядом с одним из автомобилей стоят сотрудники полиции. Правоохранители сообщают одному из протестующих, что вызовут эвакуатор.

Водители легковых машин, в свою очередь, выражают недовольство акцией протеста и предлагают бастующим делать это в другом месте. По данным источника, причиной забастовки в регионе стал запрет местных властей проезжать по дамбе Исетского водохранилища.

На Украине дальнобойщики ранее устроили акцию протеста на трассе Киев — Одесса. По данным местных СМИ, они выступают против нового закона о мобилизации. Согласно инициативе, водителей фур могут начать забирать на фронт на границе.

В рамках забастовки дальнобойщики пригнали свои транспортные средства на трассу и создали большую пробку. Некоторые украинцы начали бросать фуры и оставаться за границей во избежание мобилизации.