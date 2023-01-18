Дальнобойщики спасли бездомную собаку с переломанным позвоночником В Новосибирской области дальнобойщики спасли бездомную собаку с переломанным позвоночником

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В Мошковском районе Новосибирской области дальнобойщики в тридцатиградусный мороз спасли замерзающую собаку. Они подкормили бездомного пса и сообщили о находке волонтерам. Водители большегрузов также приняли активное участие в помощи пострадавшему зверю, в процессе связываясь друг с другом по рации, передает «Сиб.фм».

Животное находилось на трассе и не могло передвигаться самостоятельно. Волонтеры предположили, что у собаки переломан позвоночник. Активисты открыли сбор средств для помощи пострадавшему псу.

Сейчас пёс находится в ветеринарной клинике, собаке собирают деньги на лечение. Ветеринары подтверждают, что у животного переохлаждение и переломанные кости, — сообщает издание.

Накануне стало известно, что чихуахуа из Новосибирской области стала кормилицей для спасенных из мусорного бака котят. Собака не так давно родила троих щенят, из которых выжил только один, поэтому когда ей подложили котят, она сразу приняла их за своих.

Еще один случай счастливого спасения произошел на Сахалине. Там сотрудники МЧС спасли сивуча, который из-за замершей полыньи трое суток не мог попасть обратно в воду. Спасатели на санях доставили животное к морю и выпустили его в привычную для него среду обитания.